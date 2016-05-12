В Уфе пройдет спартакиада пенсионеров

Спортивное мероприятие пенсионеров Уфы стартует сегодня в 11:00 по уфимскому времени. Участники будут соревноваться в шашках, плавании, настольном теннисе, дартсе, легкой атлетике и пулевой стрельбе. Программа предусмотрела и развлекательные мастер-классы.

На соревнования допущены женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и старше, имеющие допуск врача и необходимую спортивную подготовку не выше кандидата в мастера спорта в конкретном виде программы. По итогам спартакиады будет собрана команда для участия в финале спартакиады среди пенсионеров Башкортостана, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

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