В Башкирии задержали мужчину, воевавшего на стороне сирийских боевиков

Сотрудники Управления ФСБ РФ по РБ в Уфе задержали 29-летнего россиянина, подозреваемого в вооруженном терроризме на стороне сирийских боевиков.

Мужчина явялется членом запрещенной в России организации «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». В мае этого года его задержали при попытке нелегально пересечь турецкую границу. Местные пограничники задержали злоумышленника и передали его российским правоохранителям.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение. Сейчас мужчина заключен под стражу. После задержания боевик признал вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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