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НОВОСТИ
24.05.17 09:05
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25.05.17 | 08:53 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии задержали мужчину, воевавшего на стороне сирийских боевиков
Сотрудники Управления ФСБ РФ по РБ в Уфе задержали 29-летнего россиянина, подозреваемого в вооруженном терроризме на стороне сирийских боевиков.
Мужчина явялется членом запрещенной в России организации «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». В мае этого года его задержали при попытке нелегально пересечь турецкую границу. Местные пограничники задержали злоумышленника и передали его российским правоохранителям.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение. Сейчас мужчина заключен под стражу. После задержания боевик признал вину и в настоящее время сотрудничает со следствием. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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Автор: Булат Насыров
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