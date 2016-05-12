В заповедниках Башкирии улучшат качество мобильной связи

В Башкирии ликвидируют главную проблему туристов − отсутствие мобильного сигнала. Уже к концу этого года появится уверенный сигнал сразу в нескольких популярных туристами местах.

На одну особо охраняемую территорию по регламенту приходится одна башня длиной в 40 метров. В большинстве новых точек фундамент уже подготовлен. В дальнейшем эти башни будут арендованы сотовыми операторами.

В заповеднике «Шульган-Таш» будет стопроцентный охват связи, на Иремеле - вся территория, кроме северного склона. Жители населенных пунктов, расположенных поблизости от заповедников, тоже будут пользоваться услугами связи. Реализацией проекта занимается компания «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана», на установку башен и их обслуживание выделено 9 миллионов рублей.

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