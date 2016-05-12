Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе будут эвакуировать автомобили, мешающие ремонту дорог

В Уфе будут эвакуировать автомобили, мешающие ремонту дорог

В Уфе будут эвакуировать автомобили, мешающие ремонту дорог
В Уфе будут эвакуировать автомобили, мешающие ремонту дорог
Поэтому Администрация Уфы просит жителей столицы отнестись с пониманием к решению властей и предпринять меры касательно своего личного транспорта.

На данный момент активные восстановительные работы ведутся на улице Бессонова. Здесь проблема с припаркованными автомобилями, мешающими ремонту, стоит достаточно остро. Городские власти предупреждают: в случае, если транспортное средство будет мешать проведению восстановительных работ, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

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Автор: Булат Насыров
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