В Уфе будут эвакуировать автомобили, мешающие ремонту дорог

Поэтому Администрация Уфы просит жителей столицы отнестись с пониманием к решению властей и предпринять меры касательно своего личного транспорта.

На данный момент активные восстановительные работы ведутся на улице Бессонова. Здесь проблема с припаркованными автомобилями, мешающими ремонту, стоит достаточно остро. Городские власти предупреждают: в случае, если транспортное средство будет мешать проведению восстановительных работ, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

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