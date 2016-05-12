В Уфе состоится Первый Международный велосипедный фестиваль I BIKE UFA

Спортивный фестиваль стартует 28 мая в 8 утра на стадионе «Динамо». Основные мероприятия начнутся в 12 часов дня. Они в основном пройдут по улицам Заки Валиди, Мажита Гафури, Пушкина, Коммунистической, Карла Маркса, Ленина, в районе Советской площади и Конгресс-Холла.

На фестивале будет побит мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса по самому большому изображению велосипеда из людей.

До 18:00 на фестивале будут работать сразу несколько площадок. На них участники будут соревноваться по скейтборду, кикскутеру, МТВ и ВМХ. Состоятся старты тематических велосипедных заездов (карнавальный, семейный, спортивный, женский и другие). Для тех, у кого нет велосипеда, будут предоставлены услуги велопроката

Также уфимцы и гости столицы смогут принять участия в мастер-классах по йоге, слэклайну и стритболу. Детей будут развлекать театральные артисты и фокусники. Праздничную атмосферу будут аккумулировать музыканты. Кроме этого состоится концерт на главной площадке. Участников фестиваля пригласят на кинопоказы местных режиссеров, на уроки рисования, ремесел. Изюминкой программы станет турнир исторической реконструкции клуба «Легион».

Администрация Уфы сообщает, что зона фестиваля станет пешеходной: автомобильное движение закроют с 23:00 27 мая до 18:00 28 мая. Движение автотранспорта будет приостановлено на улицах Ленина, Пушкина, Заки Валиди, Маркса, Достоевского.

Кстати, фестиваля «День 1000 велосипедистов» больше не будет. Но организаторы заверили, что в августе запланирован ночной велозабег.

Стоимость проведения фестиваля I BIKE UFA составил 5 миллионов рублей.

Подробная информация о велопразднике — на сайте организаторов.

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