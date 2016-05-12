В Уфе пройдет IV Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая высота»

Традиционный фестиваль состоится сегодня на площади Салавата Юлаева. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором фестиваля выступила Администрация Уфы при участии Региональной общественной организации «Ветеран» РБ ветеранских организаций «РСВА», «Боевое Братство», «Семьи погибших защитников Отечества».

В настоящее время уфимская «Боевая высота» является одной из ярких визитных карточек патриотических традиций столицы республики, сообщают организаторы. За три года фестиваль приобрел всероссийскую известность.

На площадке фестиваля выступят известные авторы и исполнители Артур Саянов из Севастополя, Валерий Петряев и Игорь Дрягилев из Ярославля, Айдар Галимов и Виктор Иванов из Уфы, группы: «Мазари-Шариф» и Сергей Матвеев (Иваново), «Десантное братство» и Владимир Кабанов (Ульяновск), «Блокпост» и Сергей Калугин (Димитровград), «Хорошее настроение» и Эльвира Хайруллина (Татарстан), группа «АНТ» (Уфа) и другие. Порадуют горожан и новые имена, в том числе юные победители городского конкурса военно-патриотической песни «Песню мира запевает молодежь!».

Начало концертной программы в 19.00 часов.

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