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НОВОСТИ
30.05.17 09:48
Уфа: IV Гражданский форум «Актуальные практики взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества»
26.05.17 09:13
В Уфе пройдет IV Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая высота»
24.05.17 09:05
Возбуждено уголовное дело по факту махинаций с землями национального парка «Башкирия»
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
29.05.17 | 09:39 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе велосипедисты претендуют на мировой рекорд
Велосипедисты выстроились в огромный велосипед, претендуя попасть в книгу рекордов Гиннеса. Флэшмоб прошел на стадионе «Динамо» в рамках фестиваля «I bike Ufa».
Акция собрала около 900 человек. Предыдущий рекорд был установлен в Англии с участием 800 человек.
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Автор: Булат Насыров
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