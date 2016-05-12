В Уфе велосипедисты претендуют на мировой рекорд

Велосипедисты выстроились в огромный велосипед, претендуя попасть в книгу рекордов Гиннеса. Флэшмоб прошел на стадионе «Динамо» в рамках фестиваля «I bike Ufa».

Акция собрала около 900 человек. Предыдущий рекорд был установлен в Англии с участием 800 человек.

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