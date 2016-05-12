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29.05.17 | 09:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Школьники Башкирии приступают к сдаче единого государственного экзамена
Фото: Пресс-служба Главы РБ
Накануне в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел совещание о готовности республики к проведению ЕГЭ в 2017 году. На совещании приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств.
– В понедельник, 29 мая стартуют единые государственные экзамены в Российской Федерации. В республике в этом году в них примут участие 20 400 выпускников этого года и прошлых лет, – сказал Рустэм Хамитов. – Вопрос проведения ЕГЭ – очень серьезный. Мы каждый год обсуждаем, как провести экзамены честно, неподкупно и объективно. Вопрос проведения этих экзаменов касается не только системы образования. Он касается всех нас. Нужно понимать всю полноту ответственности за недопущение нарушений в этой сфере.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что в системе сдачи экзаменов задействованы значительные межведомственные управленческие ресурсы, включая силовые структуры, технические службы, администрации городов и районов. Поэтому необходимо достойно организовать работу, создать все условия для проведения экзаменов на самом высоком уровне.
– В прошлом году по оценке Рособрнадзора Российской Федерации наша республика вошла в «зеленую зону» регионов России по объективности и минимальному количеству нарушений при проведении ЕГЭ. Надо твердо держать эту планку и не допустить ухудшения показателей, – сказал Рустэм Хамитов.
В Башкортостане отработаны все меры безопасности по доставке контрольно-измерительных материалов, обработки бланков ЕГЭ, проверки и хранения экзаменационных работ. Все пункты приема экзаменов оборудованы металлоискателями, системами видеонаблюдения, подавления сотовой связи. В этом году в половине пунктов экзаменационные задания будут печататься непосредственно в аудиториях. Для приобретения принтеров и высокоскоростных сканеров получена федеральная субсидия в размере 30 млн рублей. Еще почти 13 млн рублей на эти работы выделила республика.
– Еще одна важная задача – своевременная и безопасная доставка в пункты приема экзаменов детей из сельских районов, в особенности тех, где не открыты такие пункты, – сказал Рустэм Хамитов. – За подготовку транспорта, подбор водителей маршрута, сопровождение машинами ГИБДД и другие вопросы персональную ответственность несут главы администраций муниципальных районов и городских округов.
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Автор: Булат Насыров
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