Уфа: IV Гражданский форум «Актуальные практики взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества»



Фото: Пресс-служба Главы РБ

На Гражданском форуме, где обсуждались взаимодействие власти и общества, выступил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он подчеркнул, что без общества продвижение вперед невозможно.

По словам Главы региона, некоммерческие организации постепенно берут на себя различные государственные функции. В Башкортостане процесс становления взаимодействия «весьма болезненный». Варианты взаимодействия есть, но и предконфликтных ситуаций бывает достаточно. «Всегда стараемся на основе договоренностей найти общий язык со всеми общественными организациями», - сказал Рустэм Хамитов.

Рустэм Хамитов напомнил, что в республике зарегистрировано более 5 тысяч общественных организаций. Реально работают от 500 до 700. Количество надежных организаций постепенно увеличивается, что можно считать хорошим результатом.

Организаторами Гражданского форума являются Общественная палата РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Основная цель форума — выявление и поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности, определение новых возможностей в развитии институтов гражданского общества и участия граждан в развитии территорий.

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