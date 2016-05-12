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30.05.17 09:48
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26.05.17 09:13
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24.05.17 09:05
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2016-04-15 11:42:04
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Илья 2016-03-07 13:01:07
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30.05.17 | 09:50 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкортостане проверяют готовность пляжей к летнему сезону
Несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков, в Башкортостане ведется работа по проверке готовности пляжей к предстоящему купальному сезону.
Специалисты изучают необходимые документы, проверяют наличие средств спасения на воде и другое оборудование пляжей, сообщает Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям.
Пляж должен быть предельно комфортным и безопасным для его посетителей. Перед началом купального сезона водолазы проводят обследование и очистку дна водоемов, чтобы купающиеся не поранили ноги о стекло, коряги и прочий мусор. Пляжи оборудуются шезлонгами и лежаками, на их территории должны быть раздевалки и душевые, игровые площадки. Места для купания детей огораживаются, глубина воды здесь не должна превышать 1,2 м.
Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует посещать исключительно оборудованные пляжи, в которых гарантировано чистые берега и окружающая территория, множество развлечений и безопасность отдыхающих.
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Автор: Булат Насыров
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