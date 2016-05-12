В Башкортостане проверяют готовность пляжей к летнему сезону

Несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков, в Башкортостане ведется работа по проверке готовности пляжей к предстоящему купальному сезону.

Специалисты изучают необходимые документы, проверяют наличие средств спасения на воде и другое оборудование пляжей, сообщает Государственный комитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Пляж должен быть предельно комфортным и безопасным для его посетителей. Перед началом купального сезона водолазы проводят обследование и очистку дна водоемов, чтобы купающиеся не поранили ноги о стекло, коряги и прочий мусор. Пляжи оборудуются шезлонгами и лежаками, на их территории должны быть раздевалки и душевые, игровые площадки. Места для купания детей огораживаются, глубина воды здесь не должна превышать 1,2 м.

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует посещать исключительно оборудованные пляжи, в которых гарантировано чистые берега и окружающая территория, множество развлечений и безопасность отдыхающих.

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