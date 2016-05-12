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«Башнефть» переносит выплату дивидендов по обыкновенным акциям

«Башнефть» переносит выплату дивидендов по обыкновенным акциям
«Башнефть» переносит выплату дивидендов по обыкновенным акциям
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендует перенести выплату дивидендов по обыкновенным акциям на 4 квартал 2017 года. Правительство РБ рекомендацию поддержало. Промежуточные дивиденды будут выплачены по результатам 9 месяцев 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года, сообщает в своем пресс-релизе Правительство РБ.

Республика Башкортостан является крупным акционером «Башнефти» и имеет своих представителей в Совете директоров, а значит осведомлена о  необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат.

В конце декабря прошлого года Ростехнадзор представил перечень из 1800 нарушений, устранение которых потребует от компании существенных инвестиционных вливаний. А так как приоритетной составляющей для акционеров является безопасность производственных объектов и сотрудников компании, то «Башнефть» уже приняло первоочередные меры по устранению выявленных надзорным органом нарушений в области промышленной безопасности. А до конца текущего года нефтяная компания намерена полностью устранить наиболее критичные нарушения. Это позволит в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности.

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Автор: Булат Насыров
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