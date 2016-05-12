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30.05.17 | 10:37 НОВОСТИ | Архив новостей
«Башнефть» переносит выплату дивидендов по обыкновенным акциям
Совет директоров ПАО АНК «Башнефть» рекомендует перенести выплату дивидендов по обыкновенным акциям на 4 квартал 2017 года. Правительство РБ рекомендацию поддержало. Промежуточные дивиденды будут выплачены по результатам 9 месяцев 2017 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. Ожидается, что совокупные выплаты по налоговой составляющей, благотворительности и дивидендам останутся на уровне прошлого года, сообщает в своем пресс-релизе Правительство РБ.
Республика Башкортостан является крупным акционером «Башнефти» и имеет своих представителей в Совете директоров, а значит осведомлена о необходимых затратах компании на ближайшие два квартала, на которые традиционно приходится пик затрат.
В конце декабря прошлого года Ростехнадзор представил перечень из 1800 нарушений, устранение которых потребует от компании существенных инвестиционных вливаний. А так как приоритетной составляющей для акционеров является безопасность производственных объектов и сотрудников компании, то «Башнефть» уже приняло первоочередные меры по устранению выявленных надзорным органом нарушений в области промышленной безопасности. А до конца текущего года нефтяная компания намерена полностью устранить наиболее критичные нарушения. Это позволит в дальнейшем иметь возможность заниматься долгосрочным планированием дивидендных выплат в условиях приемлемого уровня рисков в области промышленной безопасности.
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Автор: Булат Насыров
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