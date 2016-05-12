Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе работает Всероссийский форум «Здравница-2017»

В Уфе работает Всероссийский форум «Здравница-2017»

В Уфе работает Всероссийский форум «Здравница-2017»
В Уфе работает Всероссийский форум «Здравница-2017»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ
«Здравница-2017» продолжит свою работу до 1 июня. Данный форум является главным профессиональным форумом санаторно-курортной сферы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

В Уфе собрались ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела. Основная цель их встречи - обмен передовым опытом и обсуждение наиболее актуальных вопросов отрасли.

На официальном открытии в уфимском Конгресс-холле приняли участие Глава РБ Рустэм Хамитов, Президент Национальной Курортной Ассоциации, Академик РАН, профессор Александр Разумов, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения Умберто Солимене, заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, министр здравоохранения Башкортостана Анвар Бакиров и другие официальные лица.

- Мы рады, что столица республики спустя десять лет во второй раз вновь принимает главный форум санаторно-курортной отрасли, причем в год 300-летия ее зарождения в России, и вновь собирает представителей власти, специалистов и ученых из регионов России и зарубежных стран, - сказал Рустэм Хамитов.

Форум доказал свою значимость для развития санаторно-курортной отрасли в России, популяризации санаторно-курортного лечения и превентивных методов в здравоохранении, которые увеличивают трудовой потенциал, активное долголетие и продолжительность жизни граждан, подчеркивают организаторы мероприятия. И проведение главного Форума санаторно-курортной отрасли страны в Уфе расценивается ими как признание успешного развития санаторно-курортной отрасли Башкортостана, высокого уровня организации ряда крупнейших международных мероприятий, инвестиционной привлекательности республики.


Автор: Булат Насыров
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