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31.05.17 | 09:41 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирия намерено дополнительно поддерживать студенческие семьи
Правительство Башкортостана утвердило план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости на 2017-2020 годы.
Напоминаем, задачу перед Правительством РБ по улучшению демографической ситуации поставил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.
Директор департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ Зулфия Гарифуллина отмечает, что план дополнительных мероприятий по повышению рождаемости будет способствовать улучшению демографических показателей.
В числе мероприятий Правительство РБ рассматривает возможность дополнительных выплат за рождение первого ребенка, родителями которого являются студенты и аспиранты.
В республике в мае этого года уже начались первые выплаты в размере 300 тысяч рублей за первого ребенка в семье. Сегодня в республиканском Правительстве был рассмотрен вопрос дополнительных выплат для родителей, которые являются студентами и аспирантами.
Студентам очной формы обучения предложено выплачивать дополнительно по 100 тысяч рублей. Для тех студентов и аспирантов, которые уже являются родителями, планируется повышение специального пособия до 3 тысяч рублей в месяц. Ежемесячная выплата многодетным семьям с детьми от 1,5 до 3 лет также будет увеличена на сумму от 3 до 6 тысяч рублей в месяц. Все эти вопросы будут рассмотрены по итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2017 года.
– Данные вопросы будут рассмотрены по итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2017 года, – сообщила директор департамента социальной политики Аппарата Правительства РБ Зулфия Гарифуллина.
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Автор: Булат Насыров
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