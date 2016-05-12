Питомцы Госцирка Уфы переезжают

Верховный суд Башкирии приостановил деятельность Уфимского цирка на неопределенный срок. Меры потребовала прокуратура республики по причине аварийного состояния здания развлекательного заведения. Первыми покинули цирк лошади.

Напомним, цирк был опечатан в середине мая. Доступ сохранялся к животным для их кормежки. Однако позже животных стало нечем кормить, так как бухгалтер цирка не могла попасть в свой кабинет и оформить соотвествующие заявки.

В службе судебных приставов настаивают, что руководство цирка было предупреждено о том, что здание опасно для находящихся в нем животных, и должно было организовать их вывоз.

Надзорные органы выявили в уфимском цирке ряд грубых нарушений. Например, в нем местами разрушены бетонные конструкции, повреждены металлические элементы. Крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. В электрощитовой вода стекала с потолка на находившееся под высоким напряжением оборудование, сообщают в пресс-службе Прокуратуры РБ. Кроме этого, в цирке не было системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, не работала автоматическая установка пожаротушения.

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