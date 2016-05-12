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01.06.17 | 09:55 НОВОСТИ | Архив новостей
В полку ППС Уфы служит единственная в республике девушка-кавалерист
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Конная полиция действует почти в каждом крупном городе. Данное подразделение МВД мобильнее, быстрее, в отличие от пеших патрулей.
Конным спортом сержант полиции Регина Юсупова занимается с детства. На службе она лично ухаживает за своей лошадью по кличке Рывок.
В Уфе порядка двух десятков кавалеристов и такое же количество их верных скакунов. Как правило, сотрудники этого подразделения дежурят в парках и на массовых мероприятиях. Регина несет службу наравне с мужчинами, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Конных полицейских не обучают специальным образом. Для того, чтобы устроиться на эту работу необходимо желание работать с животными и здоровье. Предрассудки о том, что для здоровья женщины вредно быть на коне, неверны. Недавно Регина стала мамой, а сейчас она снова на службе. Работа с лошадьми научила ее важному правилу, если выпал из седла и можешь встать - снова лезь на коня. Иначе не одолеть страха. Этим правилом она пользуется и в жизни: неважно сколько раз ты падал, важно сколько раз ты вставал и шел вперед, цитирует слова Регины Юсуповой МВД.
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Автор: Булат Насыров
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