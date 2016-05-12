В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственные органы СК России по РБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Арматурный завод» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, завод с апреля по июнь прошлого года заключил мнимые договоры поставки товарно-материальных ценностей с семью нефункционирующими коммерческими предприятиями.

Учредитель и директор завода отразил в бухгалтерской отчетности взаимоотношения с этими фирмами за 2 квартал 2016 года на сумму свыше 155 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму почти 24 миллиона рублей и, желая уклониться от уплаты налогов, внес в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения о понесенных его предприятием расходах, разъясняет пресс-служба следкома. В результате незаконных действий директора остались не уплачены в бюджет РФ НДС в сумме почти 24 миллиона рублей, что является крупным размером. Расследование уголовного дела продолжается.

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