|
НОВОСТИ
01.06.17 09:58
В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
30.05.17 09:48
Уфа: IV Гражданский форум «Актуальные практики взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества»
26.05.17 09:13
В Уфе пройдет IV Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая высота»
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
01.06.17 | 09:58 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
Следственные органы СК России по РБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Арматурный завод» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).
По версии следствия, завод с апреля по июнь прошлого года заключил мнимые договоры поставки товарно-материальных ценностей с семью нефункционирующими коммерческими предприятиями.
Учредитель и директор завода отразил в бухгалтерской отчетности взаимоотношения с этими фирмами за 2 квартал 2016 года на сумму свыше 155 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму почти 24 миллиона рублей и, желая уклониться от уплаты налогов, внес в налоговую декларацию по НДС заведомо ложные сведения о понесенных его предприятием расходах, разъясняет пресс-служба следкома. В результате незаконных действий директора остались не уплачены в бюджет РФ НДС в сумме почти 24 миллиона рублей, что является крупным размером. Расследование уголовного дела продолжается.
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC