В Белорецке тело Яны Перчаткиной нашлось

Пропавшую 9-летнюю Яну Перчаткину нашли во дворе одного из частных домов по ул. Фурманова города Белорецка. По данным СКР тело девочки имеет признаки насильственной смерти.

Напоминаем, 3 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Белорецка о том, что ее 9-летняя дочь ушла в школу и пропала. По данному факту следственные органы СК РФ по РБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (убийство).

В результате следствия и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления одного из горожан. Им оказался 38-летний житель города Белорецка, сообщает пресс-служба республиканского следкома. С ним сейчас проводятся следственные действия. Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Г.Я. Житенева.

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