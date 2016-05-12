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02.06.17 | 09:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Белорецке тело Яны Перчаткиной нашлось
Пропавшую 9-летнюю Яну Перчаткину нашли во дворе одного из частных домов по ул. Фурманова города Белорецка. По данным СКР тело девочки имеет признаки насильственной смерти.
Напоминаем, 3 мая 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Белорецка о том, что ее 9-летняя дочь ушла в школу и пропала. По данному факту следственные органы СК РФ по РБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (убийство).
В результате следствия и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность к совершению преступления одного из горожан. Им оказался 38-летний житель города Белорецка, сообщает пресс-служба республиканского следкома. С ним сейчас проводятся следственные действия. Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Г.Я. Житенева.
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Автор: Булат Насыров
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