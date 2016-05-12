Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирной фольклориады в Башкортостане

Всемирная фольклориада состоится в Уфе в 2020 году по решению Президента страны. Документ опубликован на российском портале правовой информации. Можно считать, что с подписания указа началась масштабная подготовка к проведению фестиваля в нашей республике.

В Указе сказано, что в Правительстве РФ будет создан оргкомитет мероприятия. Финансирование на проведение Всемирной фольклориады поступит из федерального бюджета. А Башкортостану рекомендовано начинать подготовку и проводить мероприятие, в том числе и на средства республиканского бюджета и внебюджетных средств.

Напоминаем, фольклориада проходит раз в четыре года. По мнению экспертов, Башкирия доказала свою состоятельность в организации крупных международных мероприятий после проведения в своей столице саммитов ШОС и БРИКС.

Символично, что фольклориада пройдет в Башкортостане - республике, расположенной на стыке Европы и Азии, говорит глава региона Рустем Хамитов. «Взаимное проникновение культур способно соединить не только Восток и Запад, но и народы всего мира. Знакомясь с достижениями друг друга, осознавая богатство и уникальность собственных духовных традиций, люди обогащают культурную жизнь и сближают континенты», - подчеркнул Рустем Хамитов.

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