У уфимского волейбольного клуба «Урал» новый наставник



Фото: Пресс-служба Главы РБ

Новым главным тренером «Урала» стал итальянец Даниеле Баньоли. С ним встретился Глава республики Рустэм Хамитов.

− Мы искали сильного, знающего человека на кандидатуру тренера нашего клуба. И после совместных поисков с Всероссийской федерацией волейбола мы остановились на Вашей кандидатуре, − приветствовал его Рустэм Хамитов. − Ваш послужной список впечатляет. Вы добивались очень значимых успехов со многими клубами, сборными. Мы верим, что и в Уфе, с командой «Урал» у вас тоже будут достижения.

Итальянец имеет опыт работы с российскими клубами. Тренер в свое время возглавлял московское «Динамо», руководил национальной сборной России. В 2008 году он в качестве руководителя выиграл чемпионат России и Кубок и Суперкубок страны.

− Я работал в различных странах мира, − сказал Даниеле Баньоли в своей ответной речи. − По своему опыту могу сказать, что один из самых важных моментов, особенно в начале процесса – понять обычаи и традиции игроков, с которыми мне надо работать, узнать состав команды, весь персонал, вникнуть в систему. И еще одна задача – убедить всех игроков и персонал, что они могут работать немного по-другому, достичь новых результатов. У России богатые традиции в волейболе. Необходимо сохранить все эти лучшие традиции российского волейбола и постараться привнести некоторые новшества, которые есть в других странах. Для меня большой вызов – работать с молодыми игроками. Да, есть опыт работы с состоявшимися игроками, которые уже добились определенных результатов. Совершенно другое дело – работать с молодыми ребятами, которым есть куда развиваться. Могу гарантировать, что вложу 100 процентов своих возможностей и сил в данную работу.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.