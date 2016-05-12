В Октябрьском районе Уфы состоялась экологическая акция по уборке мусора



Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Мероприятие организовано Администрацией Октябрьского района совместно с проектом «Чистая Уфа».

Дождливая погода участникам акции не стала помехой. Пресс-служба Администрации Уфы сообщает, что им всем были розданы дождевики, а также все необходимое для работы.

В лесополосе за улицей Рудольфа Нуреева участники акции собрали более десятки мешков пластиковых бутылок, стеклобоя и другого мусора. После уборки участников ждало угощение в ресторане и забавные конкурсы с призами.

Информация об акции размещается в соответствующей группе в одной из соцсетей.

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