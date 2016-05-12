|
НОВОСТИ
01.06.17 09:58
В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
30.05.17 09:48
Уфа: IV Гражданский форум «Актуальные практики взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества»
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
05.06.17 | 09:31 НОВОСТИ | Архив новостей
В Октябрьском районе Уфы состоялась экологическая акция по уборке мусора
Фото: Пресс-служба Администрации Уфы
Мероприятие организовано Администрацией Октябрьского района совместно с проектом «Чистая Уфа».
Дождливая погода участникам акции не стала помехой. Пресс-служба Администрации Уфы сообщает, что им всем были розданы дождевики, а также все необходимое для работы.
В лесополосе за улицей Рудольфа Нуреева участники акции собрали более десятки мешков пластиковых бутылок, стеклобоя и другого мусора. После уборки участников ждало угощение в ресторане и забавные конкурсы с призами.
Информация об акции размещается в соответствующей группе в одной из соцсетей.
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC