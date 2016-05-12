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Илья 2016-03-07 13:01:07
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06.06.17 | 12:57 НОВОСТИ | Архив новостей
Сегодня в Уфе работает Международный экологический форум
Международный экологический форум и специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь» стартовала в «ВДНХ Экспо». Мероприятия приурочены Году экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в России и в Республике Башкортостан.
Более 80 компаний из 12 регионов России обсуждают такие направления, как Экопром, Экогород, Экомониторинг, Экострой, Чистая вода, Чистый воздух и Заповедники.
Впервые организована баннерная экспозиция, в которой приняли участие около 20 районов и городов РБ. Она рассказывает о проделанной ими работе в области охраны окружающей среды и природопользования с 2014 по 2017 годы.
Форум в Уфе станет местом проведения заседания Российского комитета Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам, научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицины труда и экологии человека», а также встречи главных экологов предприятий РБ «Актуальные проблемы экологического законодательства». Форум и выставка будут работать до 8 июня.
Стоит отметить, что Форум рассчитан на участие в нем не только специалистов, ученых и промышленников, но и широкой общественности, в том числе детей, молодежи.
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Автор: Булат Насыров
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