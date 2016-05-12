В Уфе осужден руководитель строительной фирмы за невыплату заработной платы

Мировой судья по Советскому району г. Уфы вынес приговор в отношении директора и учредителя ООО «СпецСтройМонтаж» Домира Батыргареева, сообщает прокуратура республики.

В суде установлено, что он более полугода не выплачивал зарплату двоим работникам. Экспертиза показала, что Батыргареев мог погасить долг в 80 тысяч рублей за счет средств компании. Однако он предпочел направить свыше 6,5 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами. Суд назначил Батыргарееву наказание в виде штрафа в размере 150 тыс рублей.

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