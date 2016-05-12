Панорама Башкортостана-Новости-В Уфе осужден руководитель строительной фирмы за невыплату заработной платы

В Уфе осужден руководитель строительной фирмы за невыплату заработной платы

В Уфе осужден руководитель строительной фирмы за невыплату заработной платы
В Уфе осужден руководитель строительной фирмы за невыплату заработной платы
Мировой судья по Советскому району г. Уфы вынес приговор в отношении директора и учредителя ООО «СпецСтройМонтаж» Домира Батыргареева, сообщает прокуратура республики.

В суде установлено, что он более полугода не выплачивал  зарплату двоим работникам. Экспертиза показала, что Батыргареев мог погасить долг в 80 тысяч рублей за счет средств компании. Однако он предпочел направить свыше 6,5 миллионов рублей на расчеты с поставщиками и контрагентами. Суд назначил Батыргарееву наказание в виде штрафа в размере 150 тыс рублей.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.


Автор: Булат Насыров
Сегодня в Уфе работает Международный экологический форум
Сегодня в Уфе работает Международный экологический форум читать далее
  В Октябрьском районе Уфы состоялась экологическая акция по уборке мусора
В Октябрьском районе Уфы состоялась экологическая акция по уборке мусора читать далее
  У уфимского волейбольного клуба «Урал» новый наставник
У уфимского волейбольного клуба «Урал» новый наставник читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий