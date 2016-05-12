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07.06.17 | 10:12 НОВОСТИ | Архив новостей
Первый в России геопарк может быть создан в Башкирии
Одним из возможных мест расположения первого в стране геопарка может стать гора Янгантау в Салаватском районе республики.
О том, что это приоритетный проект, заявил ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при МИД России Григорий Орджоникидзе на пленарном заседании Экологического форума в Уфе.
Глава республики Рустэм Хамитов в своей ответной речи сказал, что процесс подбора достойного объекта для формирования геопарка идет активно, «кандидатов» несколько.
- Может быть, это будет Салаватский или Бурзянский район. Посмотрим объекты и в других муниципалитетах нашей республики. У нас есть что показать и сохранять в этой части, - отметил руководитель региона.
В конце марта в санатории «Янган-Тау» работало выездное совещание рабочей группы, на котором обсудили возможность открыть в Салаватском районе первый в России геопарк под эгидой ЮНЕСКО. Всего, по словам зампредседателя Комитета Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфины Шагаповой, группой подготовлены три презентации: Шульган-Таш, стерлитамакские Шиханы и Янган-Тау.
Напомним, регион, создавший геопарк, получает возможности для развития туризма, бизнеса, создания инфраструктуры и привлечения инвесторов.
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Автор: Булат Насыров
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