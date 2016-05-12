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НОВОСТИ
01.06.17 09:58
В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
07.06.17 | 11:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» перенесен
Организаторы мероприятия, проводимое традиционно в Уфимском амфитеатре за Конгресс-Холлом, сообщают о переносе из-за дождей и холодной погоды.
Новая дата Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» − с 15 по18 июня. А в День города, 12 июня, на площади Ленина перед Горсоветом Уфы состоится только фестиваль «Бердэмлек» («Содружество»).
Обновленная программа «Сердца Евразии» после переноса теперь выглядит следующим образом: 15 июня в Уфимском амфитеатре пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра, 16 июня – Этноночь. 17 июня в рамках фестиваля выступит Национальный симфонический оркестр с участием звезд. Курайфест пройдет в завершающий день фестиваля – 18 июня.
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Автор: Булат Насыров
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