В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» перенесен

Организаторы мероприятия, проводимое традиционно в Уфимском амфитеатре за Конгресс-Холлом, сообщают о переносе из-за дождей и холодной погоды.

Новая дата Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» − с 15 по18 июня. А в День города, 12 июня, на площади Ленина перед Горсоветом Уфы состоится только фестиваль «Бердэмлек» («Содружество»).

Обновленная программа «Сердца Евразии» после переноса теперь выглядит следующим образом: 15 июня в Уфимском амфитеатре пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра, 16 июня – Этноночь. 17 июня в рамках фестиваля выступит Национальный симфонический оркестр с участием звезд. Курайфест пройдет в завершающий день фестиваля – 18 июня.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.