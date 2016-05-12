В уфимском Парке лесоводов Башкирии открыт первый детский инклюзивный комплекс

Это большой игровой комплекс, как для обычных детей, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает администрация Советского района Уфы. Он создан благодаря Общественному совету при администрации Советского района Уфы и благотворительного образовательного фонда «Мархамат».

- Проект позволит особенным и здоровым детям проводить больше времени друг с другом на открытом воздухе, поможет в формировании чувств поддержки и значимости друг для друга. На этом мы не остановимся и планируем создавать такие площадки и на других территориях района, – говорит глава районной администрации Урал Кильсенбаев.

Ранее, в парке уже была детская площадка с 14 элементами. После установки дополнительных – для детей с ограниченными возможностями здоровья – их стало 23.

Стоимость дополнительных игровых компонентов составила более 650 тысяч рублей, которые были привлечены из внебюджетных источников, сообщает администрация Советского района Уфы.

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