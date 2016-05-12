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08.06.17 | 10:36 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии на социальные турпутевки выделяют 8,5 млн рублей
Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму с 15 по 29 июня начинает прием от туристических компаний заявок на разработку социальных туров.
Так реализуется подпрограмма «Развитие социального туризма в Республике Башкортостан» государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства республики.
Общий объем финансирования программы составит 8,5 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей для воспитанников детдомов. В этом году на путевки всего имеется 805 квот, 534 из которых рассчитаны на отдых в Башкирии, а остальные – в российских курортах.
Социальные туры могут включать проезд, трансфер, проживание, питание и экскурсионные услуги, сообщает пресс-служба ведомства. Более подробно с условиями социального туризма можно ознакомиться на сайте госкомитета.
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Автор: Булат Насыров
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