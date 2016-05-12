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09.06.17 | 09:32 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе идет демонтаж рекламных щитов
Фото: Администрация Советского района г. Уфы.
В ближайшее время планируется снос более 400 опасных рекламных конструкций.
Власти объясняют, что демонтаж рекламных конструкций стал особо актуален после урагана в Москве в этом году. По статистике именно рекламные щиты, а вместе с ними и деревья представляют собой особо опасные элементы городов.
Больше всего рекламных щитов предстоит убрать в Октябрьском районе (119 шт.), затем в Советском районе (112 шт.). Работы по ликвидации щитов идут по запланированному графику.
В ближайшее время щиты ликвидируют по улицам 50 лет Октября, им. Г. Галле, Цюрупы, Революционной, проспекта Салавата Юлаева, Комсомольской, Менделеева, Бакалинской, Айской, бульвара Ибрагимова и Хадии Давлетшиной. Что об этом думают представители малого и среднего бизнеса, власти не сообщают.
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Автор: Булат Насыров
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