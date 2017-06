Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung

Компания Samsung подвела итоги конкурса ШКОЛА VR 360 среди учеников IT-школы. По мнению членов жюри, а это представители Samsung Electronics и Исследовательского центра Samsung, разработчики компаний «Увлекательная реальность» и Unity, лучшей является команда ребят из Уфы.

Участникам была поставлена задача по созданию необычной игры. Она должна содержать в себе как необычный сюжет, так и образовательную составляющую. Программисты уфимской команды Boilermaker в возрасте от 14 до 17 лет 4 месяца работали над созданием игры «Гиперкуб». По сюжету персонажу игры предстоит выбраться из ловушки через шесть дверей, отвечая при этом на математические примеры.

Напомним, IT школа SAMSUNG – программа дополнительного образования по основам IT и программирования. Она создана компанией Samsung и реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. Каждый ученик школы получает знания по основам IT и навыки самостоятельной разработки мобильных приложений на платформе Android.

