|
НОВОСТИ
01.06.17 09:58
В Башкирии генеральный директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
09.06.17 | 09:33 НОВОСТИ | Архив новостей
Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung
Компания Samsung подвела итоги конкурса ШКОЛА VR 360 среди учеников IT-школы. По мнению членов жюри, а это представители Samsung Electronics и Исследовательского центра Samsung, разработчики компаний «Увлекательная реальность» и Unity, лучшей является команда ребят из Уфы.
Участникам была поставлена задача по созданию необычной игры. Она должна содержать в себе как необычный сюжет, так и образовательную составляющую. Программисты уфимской команды Boilermaker в возрасте от 14 до 17 лет 4 месяца работали над созданием игры «Гиперкуб». По сюжету персонажу игры предстоит выбраться из ловушки через шесть дверей, отвечая при этом на математические примеры.
Напомним, IT школа SAMSUNG – программа дополнительного образования по основам IT и программирования. Она создана компанией Samsung и реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. Каждый ученик школы получает знания по основам IT и навыки самостоятельной разработки мобильных приложений на платформе Android.
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC