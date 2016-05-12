Панорама Башкортостана-Новости-Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung

Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung

Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung
Школьники из Уфы признаны победителями конкурса от Samsung
Компания Samsung подвела итоги конкурса ШКОЛА VR 360 среди учеников IT-школы. По мнению членов жюри, а это представители Samsung Electronics и Исследовательского центра Samsung, разработчики компаний «Увлекательная реальность» и Unity, лучшей является команда ребят из Уфы.

Участникам была поставлена задача по созданию необычной игры. Она должна содержать в себе как необычный сюжет, так и образовательную составляющую. Программисты уфимской команды Boilermaker в возрасте от 14 до 17 лет 4 месяца работали над созданием игры «Гиперкуб». По сюжету персонажу игры предстоит выбраться из ловушки через шесть дверей, отвечая при этом на математические примеры.

Напомним, IT школа SAMSUNG – программа дополнительного образования по основам IT и программирования. Она создана компанией Samsung и реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. Каждый ученик школы получает знания по основам IT и навыки самостоятельной разработки мобильных приложений на платформе Android.

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Автор: Булат Насыров
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