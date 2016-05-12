В Уфе открылся парк «Россия — моя история!»

12 июня в Уфе открылся интерактивный музей «Россия – моя история». Он является вторым в стране мультимедийным историческим проектом. Первый находится в Москве.

На официальном открытии приняли участие Глава РБ Рустэм Хамитов, председатель ГС Курултая РБ Константин Толкачев, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, мэр Уфы Ирек Ялалов.

Наш музей расположился в уфимском ВДНХ. Он делится на четыре тематические зоны − «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе», «Россия — моя история. 1945 — 2016». Дополнительный раздел посвящен Башкортостану. Интерактивный музей занимает 7 тысяч кв.м. площади.

Директор АНО «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа» Евгений Маврин говорит, что исторический парк будет являться новым туристическим центром в Уфе. В основе проекта будут лежать те экспозиции, которые удалось представить ранее в Москве. В парке используют новейшие технологии, которые позволят посетителям в увлекательной и наглядной форме ознакомиться с историей России.

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