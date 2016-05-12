|
НОВОСТИ
15.06.17 09:52
Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов
14.06.17 10:12
Бывшие чиновники одного из районов Башкортостана признаны виновными в совершении должностного преступления
Ваш комментарий
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
13.06.17 | 09:42 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе открылся парк «Россия — моя история!»
12 июня в Уфе открылся интерактивный музей «Россия – моя история». Он является вторым в стране мультимедийным историческим проектом. Первый находится в Москве.
На официальном открытии приняли участие Глава РБ Рустэм Хамитов, председатель ГС Курултая РБ Константин Толкачев, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, мэр Уфы Ирек Ялалов.
Наш музей расположился в уфимском ВДНХ. Он делится на четыре тематические зоны − «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к великой Победе», «Россия — моя история. 1945 — 2016». Дополнительный раздел посвящен Башкортостану. Интерактивный музей занимает 7 тысяч кв.м. площади.
Директор АНО «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа» Евгений Маврин говорит, что исторический парк будет являться новым туристическим центром в Уфе. В основе проекта будут лежать те экспозиции, которые удалось представить ранее в Москве. В парке используют новейшие технологии, которые позволят посетителям в увлекательной и наглядной форме ознакомиться с историей России.
Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.
Автор: Булат Насыров
AHOHC