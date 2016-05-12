В Нидерландах будет установлен памятник в честь башкирского воина

В Уфу с рабочим визитом находится делегация Королевства Нидерландов. В ее составе руководитель фонда «Искусство объединяет людей» Альберт Адамс, Анна Мария Вервей, являющаяся инициатором создания памятника башкирскому всаднику в Голландии и российский скульптор Александр Таратынов.

В рамках 200-летнего юбилея освобождения Нидерландов от наполеоновской оккупации инициативная группа двух голландских муниципалитетов Веессе и Вяйге обратились в Посольство России в Королевстве Нидерландов с предложением увековечить подвиг российских войск, освободивших в 1813 году страну от наполеоновского господства, сообщает пресс-служба Министерства культуры РБ.

Кроме этого, в 2017-2018 годах запланировано открытие двух памятников у реки Эйсел, по маршруту башкирского полка, проложенного им в 1813 году с востока на запад при освобождении Нидерландов. В память об освобождении один из двух памятников представит башкирского всадника, а другой - российского генерала графа Александра фон Бенкендорфа.

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