Бывшие чиновники одного из районов Башкортостана признаны виновными в совершении должностного преступления

Собранные следственными органами СК РФ по РБ доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему главе районной администрации Марселю Закирову и бывшему управляющему делами муниципалитета Дамиру Гарееву. Экс-чиновники признаны виновными в злоупотребление должностными полномочиями.

Установлено, что в октябре 2015 года они совместно подготовили постановление администрации Балтачевского района о прекращении права постоянного бессрочного пользования межмуниципального библиотечного объединения на земельный участок, предназначенный для строительства библиотеки, стоимостью 600 тысяч рублей. Также ими было подготовлено постановление администрации этого же района об утверждении новой схемы расположения земельных участков, незаконно разделив их на два, чообщает пресс-служба регионального следкома.

Затем участки они поделили между собой, оценив по заниженной на 100 тысяч рыночной стоимости. Причем, за счет средств бюджета Республики Башкортостан в размере 2,5 миллиона рублей уже были выполнены проектные работы. Таким образом, соучастники причинили ущерб в размере 100 тысяч рублей муниципальному бюджету и 2,5 миллиона рублей бюджету республики. Вину в содеянном обвиняемые не признали.

Суд назначил Закирову 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а Гарееву –2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

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