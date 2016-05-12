Уфа принимает IX съезд онкологов России



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РБ

В Уфе продолжает свою работу IХ Съезд онкологов России. Вчера на его открытии в уфимском Конгресс-холле приняли участие Глава РБ Рустэм Хамитов, главный внештатный онколог Минздрава России Михаил Давыдов, министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров, директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова и др.

По словам Рустэма Хамитова, сегодня медицине на федеральном и региональном уровнях уделяется большое внимание: развивается отечественная медицинская индустрия, производство оборудования, препаратов, разработка инновационных технологий.

- В наши дни в онкологии помимо хирургии, лучевой и химиотерапии как традиционных методов лечения разрабатываются принципиально новые подходы к организации противораковой помощи с опорой на новейшие достижения эпидемиологии, молекулярно-генетические технологии, - сказал Глава региона. Также он отметил, что в ближайшее время в республике откроется медико-генетический центр.

В настоящее время на условиях ГЧП также строится радиотерапевтическое отделение Республиканского онкоцентра. Завершено проектирование нового палатного корпуса с поликлиникой, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ.

- Онкология считается одной из наиболее сложных, ресурсозатратных сфер медицины. Но спасенные жизни и здоровье людей – это безоговорочно главная ценность, - резюмировал свое выступление Рустэм Хамитов.

На полях Съезда сегодня начали работу различные секции, посвященные вопросам диагностики, лечения и профилактики опухолей различных локализаций. Кроме этого, организована выставка производителей фармацевтических препаратов, диагностического, терапевтического и лабораторного оборудования, хирургического инструментария, оборудования для медицинских помещений и операционных, продуктов лечебного питания.

Напомним, мероприятие проводится один раз в четыре года и является крупнейшим научным и организационным событием в онкологии.

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