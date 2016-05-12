Уфа вошла в топ-20 городов России с высоким событийным потенциалом



Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Столица Башкортостана заняла в рейтинге, составленном Выставочным научно-исследовательским центром R&C, 11-е место.

Пресс-служба Администрации Уфы напоминает, что исследования событийного потенциала российских регионов проводятся ВНИЦ R&C на регулярной основе с 2014 года. При составлении рейтинга учитываются уровень развития материально-технической базы, региональная политика поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, опыт проведения значимых мероприятий, ключевые показатели, характеризующие развитие региона в качестве туристической территории.

В исследовании по итогам прошлого года отмечено, что событийный потенциал Уфы продолжает укрепляться. Регион заслуживает пристального внимания участников индустрии встреч, поскольку в Башкортостане теперь есть не только предложения активного зимнего и летнего отдыха на фоне красивой природы, но и возможность проводить деловые и корпоративные мероприятия любого формата, уровня и масштаба, сообщает пресс-служба Администрации Уфы.

Уфа, по мнению экспертов, растет в качестве нового конгрессного центра страны благодаря соответствующей инфраструктуре, транспортной доступности, логистики и новых отелей.

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