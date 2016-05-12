Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов

Это Уфимский государственный юридический институт МВД России и БашГУ. Их выпускники-юристы зарабатывают больше коллег, окончивших другие высшие учебные заведения страны.

Анализ составлен экспертами исследовательского центра «Superjob». Они проанализировали зарплаты выпускников юридической специальности за 2011-2016 годы, взяв за основу «зарплату в Москве», пересчитанную для регионов с учетом индивидуальных коэффициентов, сообщают СМИ республики.

В ТОП-20 вошли 45 вузов. Высшая школа МВД России в Уфе занимает 14 место. Ее выпускники в среднем получают 59 тысяч рублей «по-московски». На 16 месте – Башкирский государственный университет. Средний доход выпускника юрфака БашГУ составляет 57 тысяч рублей.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.