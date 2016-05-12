Сформирован новый состав Центризбиркома Республики Башкортостан

Глава РБ своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, Рустэм Хамитов завершил формирование ЦИК Башкирии и назначил:

— действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России),

— Марата Гадилова (предложен райсоветом Кушнаренковского района),

— Ляйсан Гарипову (предложена партией ЛДПР), Ильдара Каримова (предложен райсоветом Благовещенского района),

— Геннадия Шабаева (предложен партией «Патриоты России»),

— Руслана Ямалетдинова (предложен партией «Единая Россия»).

Сегодня так же депутаты Госсобрания РБ определили шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании.

Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии 26 июня 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Кандидаты избирались на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.