Панорама Башкортостана-Новости-Сформирован новый состав Центризбиркома Республики Башкортостан

Сформирован новый состав Центризбиркома Республики Башкортостан

Сформирован новый состав Центризбиркома Республики Башкортостан
Сформирован новый состав Центризбиркома Республики Башкортостан
Глава РБ своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, Рустэм Хамитов завершил формирование ЦИК Башкирии и назначил:

— действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России),

— Марата Гадилова (предложен райсоветом Кушнаренковского района),

— Ляйсан Гарипову (предложена партией ЛДПР), Ильдара Каримова (предложен райсоветом Благовещенского района),

— Геннадия Шабаева (предложен партией «Патриоты России»),

— Руслана Ямалетдинова (предложен партией «Единая Россия»).

Сегодня так же депутаты Госсобрания РБ определили шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании.

Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии 26 июня 2017 года. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя — Хайдара Валеева, а Государственному Собранию — Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Кандидаты избирались на основе предложений, поступивших от политических партий, выдвинувших списки кандидатов и допущенных к распределению депутатских мандатов в Госдуме, Госсобрании Башкортостана, а также предложений представительных органов муниципальных образований, ЦИК республики предыдущего состава, ЦИК РФ.

Дорогие читатели, приглашаем вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook.


Автор: Булат Насыров
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения читать далее
  Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов
Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов читать далее
  Уфа вошла в топ-20 городов России с высоким событийным потенциалом
Уфа вошла в топ-20 городов России с высоким событийным потенциалом читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий