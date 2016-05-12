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16.06.17 | 10:00 НОВОСТИ | Архив новостей
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
Фото: Пресс-служба Главы РБ
Это стало известно из выступления Главы РБ Рустэма Хамитова на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника.
– Мы вели и ведем большие стройки. Только к празднованию 100-летия республики с привлечением средств частных инвесторов и бюджетных ресурсов ведется подготовка проектов по строительству и модернизации 14 объектов здравоохранения на сумму более 15 млрд рублей, – сказал Рустэм Хамитов. – Самые крупные из них – это реконструкция зданий Республиканского кардиоцентра со строительством хирургического корпуса, а также административного здания под размещение стационара Республиканского клинического психотерапевтического центра, строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского клинического онкодиспансера, хирургического корпуса Учалинской центральной городской больницы, детской поликлиники в Туймазах и многих других объектов. В планах также – строительство в Уфе паллиативного центра, реконструкция родильного дома № 3, Республиканской станции переливания крови, создание при ней плазма-центра.
Также Глава региона отметил, что в Башкортостане многое делается для создания в республике современной, эффективной системы оказания медицинской помощи, обеспечения высокого ее качества и доступности. Только в прошлом году в систему здравоохранения направлено 54,5 млрд рублей.
Напомним, свое 100-летие Башкирия будет отмечать в 2019 году.
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Автор: Булат Насыров
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