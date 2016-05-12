Внимание, акция!

Уважаемые друзья! До завершения подписки на журнал ПАНОРАМА БАШКОРТОСТАНА остается совсем немного времени. Редакция объявляет акцию: подписчики (физлица), подписавшиеся в период с 20 по 27 июня 2017 г., и приславшие сканы квитанций об оплате на электронную почту редакции, получат ценные призы!