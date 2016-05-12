Панорама Башкортостана-Новости-Внимание, акция!

Внимание, акция!

Уважаемые друзья! До завершения подписки на журнал ПАНОРАМА БАШКОРТОСТАНА остается совсем немного времени. Редакция объявляет акцию: подписчики (физлица), подписавшиеся в период с 20 по 27 июня 2017 г., и приславшие сканы квитанций об оплате на электронную почту редакции, получат ценные призы!


Автор: Максим Кротов
В Башкирии принимают документы на выплату 300 тысяч на ребёнка читать далее
 
В Октябрьском районе Уфы появилась «Семья аистов» читать далее
  К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения читать далее
Написать комментарий
Представьтесь
e-mail
Ваш комментарий