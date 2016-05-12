Панорама Башкортостана-Новости-В Октябрьском районе Уфы появилась «Семья аистов»

В Октябрьском районе Уфы появилась «Семья аистов»

Малая архитектурная форма расположилась на проспекте Салавата Юлаева, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Новый арт-объект из стеклопластика создал уфимский мастер Халит Галиуллин, творчеству которого также принадлежат лошади на проспекте Октября, на улице Комсомольской, олени возле остановки «Спортивная» и другие.

Данные объекты создаются не за бюджетные деньги, а за счет предпринимателей. Как сообщает источник, «малые архитектурные формы вызывают позитивные визуальные ассоциации у наших жителей, делая городское пространство ярким и колоритным». 


Автор: Максим Кротов
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