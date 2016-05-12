В Башкирии принимают документы на выплату 300 тысяч на ребёнка

Прием начался во всех офисах МФЦ «Мои Документы» с 19 июня, сообщается на официальном портале МФЦ РБ.

Семьи, члены которой являются гражданами России и проживают на территории региона, могут встать на учет для получения единовременной выплаты при рождении первенца на улучшение жилищных условий. К данной категории относятся семьи, у которых первый ребенок родился на территории Башкирии с января текущего года, возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет и семья является нуждающейся в жилом помещении.

Документы принимаются по двум направлениям – использование соцвыплаты для оплаты приобретаемого/строящегося жилья, либо погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному договору.