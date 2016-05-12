В Башкирии руководителя предприятия обязали погасить невыплаченные в бюджет 14 миллионов

Благовещенская межрайонная прокуратура в судебном порядке обязала бывшего директора ООО «Вектор» погасить налоговую задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Бывший руководитель предприятия, желая избежать выплаты налога на добавленную стоимость, не включил в налоговую декларацию более 83 миллионов рублей выручки, полученной с сентября 2013 по ноябрь 2014 года. В итоге, в бюджет не поступили 14 миллионов рублей обязательных платежей.

Возбужденное уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Суд обязал бывшего руководителя предприятия уплатить сумму невыплаченного налога.