В Уфе лжеюрист «потерял память» после мошенничества на полтора миллиона

Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого по статьям «покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «мошенничество».

В 2012 году горожанин обратился к матери уфимца, осужденного на 17 лет за убийство. Он представился квалифицированным адвокатом со связями в юридических кругах Москвы и предложил содействие в освобождении сына. За свои услуги он потребовал 700 тысяч рублей, которые в последующем были перечислены на его банковский счет.

Кроме того, жертвой злоумышленника стал его знакомый, которому он пообещал продать земельный участок в Московской области стоимостью свыше миллиона рублей. Получив 800 тысяч рублей, он также не выполнил обещанного.

Обвиняемый не признал вину и пояснил, что потерял память после перенесенного заболевания. Дело направлено в Советский райсуд столицы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.