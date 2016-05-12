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16.06.17 10:00
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
15.06.17 09:52
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21.06.17 | 11:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе лжеюрист «потерял память» после мошенничества на полтора миллиона
Прокуратура РБ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого по статьям «покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «мошенничество».
В 2012 году горожанин обратился к матери уфимца, осужденного на 17 лет за убийство. Он представился квалифицированным адвокатом со связями в юридических кругах Москвы и предложил содействие в освобождении сына. За свои услуги он потребовал 700 тысяч рублей, которые в последующем были перечислены на его банковский счет.
Кроме того, жертвой злоумышленника стал его знакомый, которому он пообещал продать земельный участок в Московской области стоимостью свыше миллиона рублей. Получив 800 тысяч рублей, он также не выполнил обещанного.
Обвиняемый не признал вину и пояснил, что потерял память после перенесенного заболевания. Дело направлено в Советский райсуд столицы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Автор: Максим Кротов
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