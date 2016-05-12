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16.06.17 10:00
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15.06.17 09:52
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22.06.17 | 12:22 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе полицейский осуждён за мошенничество
Кировский районный суд столицы признал бывшего сотрудника угрозыска отдела полиции № 6 УМВД России по Уфе 34-летнего Тимура Ахметзянова виновным по статье «покушение на мошенничество», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В связи с расследованием уголовного дела по факту мошенничества полицейские в прошлом году наложили арест на участок земли в деревне Жилино. В сентябре того же года Ахметзянов предложил собственнику помочь в снятии ареста, потребовав за свою «услугу» 250 тысяч рублей.
Злоумышленник был задержан после получения денег. Свою вину он признал, со службы был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
Автор: Максим Кротов
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