В Уфе 25 июня перекроют несколько улиц

Ограничение движения введут в связи с Чемпионатом России по велоспорту, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 17.00 часов движение транспорта будет закрыто по маршруту пролегания чемпионата: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».

Троллейбусы будут двигаться следующим образом: №1 – от Монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы»; №2 – будет закрыт; №4 – по ул. Первомайской (до ост. «Детская библиотека») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – далее по маршруту; №8 – ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул. Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая; №13 – пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. Адм. Макарова – до ост. «Троллейбусное депо №1»; №15 – по ул. Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – далее по маршруту; №22 – от центра города до ост. «Бульвар Славы».

Маршрутки будут двигаться согласно прилагаемой схеме.