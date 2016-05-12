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НОВОСТИ
21.06.17 10:44
В Башкирии руководителя предприятия обязали погасить невыплаченные в бюджет 14 миллионов
21.06.17 10:21
Результаты мониторинга предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики за 2016 год
16.06.17 10:00
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
15.06.17 09:52
Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов
14.06.17 10:12
Бывшие чиновники одного из районов Башкортостана признаны виновными в совершении должностного преступления
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
ГОД ДЛЯ «ФАБРИКИ ГРЁЗ» (ПАНОРАМА) 30.03.16 (10:26)
cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
22.06.17 | 12:29 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе 25 июня перекроют несколько улиц
Ограничение движения введут в связи с Чемпионатом России по велоспорту, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 9.00 до 17.00 часов движение транспорта будет закрыто по маршруту пролегания чемпионата: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».
Троллейбусы будут двигаться следующим образом: №1 – от Монумента Дружбы до ост. «Бульвар Славы»; №2 – будет закрыт; №4 – по ул. Первомайской (до ост. «Детская библиотека») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – далее по маршруту; №8 – ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул. Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая; №13 – пр. Октября – ул. Трамвайная – ул. Адм. Макарова – до ост. «Троллейбусное депо №1»; №15 – по ул. Кольцевой – ул. Ульяновых – ул. Первомайской – далее по маршруту; №22 – от центра города до ост. «Бульвар Славы».
Маршрутки будут двигаться согласно прилагаемой схеме.
Автор: Максим Кротов
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