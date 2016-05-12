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На Павловском водохранилище обязали снести незаконные постройки

Караидельский межрайонный суд по иску прокурора обязал снести незаконные постройки на берегу Павловского водохранилища, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Члены некоммерческого товарищества «Паракс», не имея на то разрешения, возвели в акватории бетонированный пирс, а также построили на территории водоохраной зоны дом, террасу, юрту и дебаркадер.

По результатам рассмотрения административного дела председателю товарищества выписали штраф в 40 тысяч рублей. Суд обязал демонтировать строения. 


Автор: Максим Кротов
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