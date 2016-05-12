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21.06.17 10:44
В Башкирии руководителя предприятия обязали погасить невыплаченные в бюджет 14 миллионов
21.06.17 10:21
Результаты мониторинга предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики за 2016 год
16.06.17 10:00
К 100-летию Башкортостана в республике будет построено и модернизировано 14 объектов здравоохранения
15.06.17 09:52
Юридические вузы Башкирии вошли в рейтинг по уровню зарплат своих выпускников-юристов
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В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:36:26
В Уфе реки продолжают подниматься
юлия 2016-04-19 00:30:51
В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
В Башкирии инспектор за нарушение утопил в озере 21-летнего парня
Valery 2016-04-04 15:38:03
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cvbn 2016-03-30 14:11:17
Организаторы финансовой пирамиды в Башкирии отправятся в тюрьму (ПРАВОЗАЩИТА) 15.01.13 (18:49)
Зинаида 2016-03-26 13:57:32
Житель Башкирии в поисках потерянного паспорта лишился 3,5 тысяч рублей
Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
Банковская система России будет "расчищена" к 2018 году
Илья 2016-03-07 13:01:07
Пенсионный фонд республики Башкортостан консультирует по материнскому капиталу (ПРАВОЗАЩИТА) 05.04.13 (17:27)
Без имени 2015-02-17 22:48:06
23.06.17 | 13:50 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфа в 2019 году примет Летние международные детские игры
Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.
Игры состоятся в июне-июле и включат в себя соревнования по десяти дисциплинам, которые будут проведены в спорткомплексах. С учетом того, что ранее, в 2013 году Уфа приняла Зимние международные детские игры, она станет единственным городом в мире, где прошли как зимние, так и летние Международные детские игры, отмечает пресс-служба городской администрации.
Что касается организационной стороны, то план мероприятий, смету расходов и источники финансирования поручено составить правительству республики совместно с оргкомитетом. Городской мэрии рекомендовано сформировать и утвердить рабочую группу по подготовке и проведению игр.
Автор: Максим Кротов
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