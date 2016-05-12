Уфа в 2019 году примет Летние международные детские игры

Указ об этом подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Игры состоятся в июне-июле и включат в себя соревнования по десяти дисциплинам, которые будут проведены в спорткомплексах. С учетом того, что ранее, в 2013 году Уфа приняла Зимние международные детские игры, она станет единственным городом в мире, где прошли как зимние, так и летние Международные детские игры, отмечает пресс-служба городской администрации.

Что касается организационной стороны, то план мероприятий, смету расходов и источники финансирования поручено составить правительству республики совместно с оргкомитетом. Городской мэрии рекомендовано сформировать и утвердить рабочую группу по подготовке и проведению игр.