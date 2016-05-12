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28.06.17 | 10:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии во взяточничестве подозреваются сотрудники лесхоза
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц в крупном размере» в отношении 31-летнего инженера лесопользования ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Инзерскому лесничеству и 36-летней ВРИО директора ГАУ РБ «Инзерский лесхоз», сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор для предоставления предпринимателю, с которым был заключен договор подряда на вырубку 173 кубометров леса, дополнительных 280 кубометров за взятку в 224 тысячи рублей. Вечером 25 июня после получения от коммерсанта денег инженер был задержан сотрудниками МВД по РБ. Поняв последствия содеянного, задержанный стал сотрудничать со следствием и в рамках оперативного мероприятия передал сообщнику 112 тысяч рублей.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления.
Автор: Максим Кротов
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