В Башкирии во взяточничестве подозреваются сотрудники лесхоза

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «получение взятки группой лиц в крупном размере» в отношении 31-летнего инженера лесопользования ГКУ РБ «Управление лесничествами» по Инзерскому лесничеству и 36-летней ВРИО директора ГАУ РБ «Инзерский лесхоз», сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор для предоставления предпринимателю, с которым был заключен договор подряда на вырубку 173 кубометров леса, дополнительных 280 кубометров за взятку в 224 тысячи рублей. Вечером 25 июня после получения от коммерсанта денег инженер был задержан сотрудниками МВД по РБ. Поняв последствия содеянного, задержанный стал сотрудничать со следствием и в рамках оперативного мероприятия передал сообщнику 112 тысяч рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления.