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21.06.17 10:44
В Башкирии руководителя предприятия обязали погасить невыплаченные в бюджет 14 миллионов
21.06.17 10:21
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В Иглинском районе замглавы администрации препятствовал строительству многоквартирного дома
2016-04-15 11:42:04
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Зинаида 2016-03-26 13:57:32
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Кристоффер Норман, главный операционный директор A 2016-03-25 17:52:19
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Илья 2016-03-07 13:01:07
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Без имени 2015-02-17 22:48:06
28.06.17 | 10:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Жителям Башкирии, пострадавшим на производстве, вручили ключи от автомобилей
23 июня управляющий региональным отделением фонда соцстрахования РФ по РБ Марат Латыпов вручил ключи от 29 автомобилей, сообщается на сайте фонда.
За текущий год это уже третья партия автомобилей «Лада Гранта». Всего же с начала года выдано 66 спецавтомашин. Одной из владелицей новенького автомобиля стала Гульфая Сагадиева, получившая травму в 1976 году на содово-цементном комбинате. Она поблагодарила подарок и отметила, что «благодаря полученным автомобилям можем расширить и реализовать свои возможности, жить полноценной жизнью! Автомобиль – наши ноги, средство передвижения. Теперь мы имеем возможность жить как люди с неограниченными возможностями. Спасибо государству за заботу о нас!».
В целом же, автомобили выдаются получателям страховых выплат, не имеющих противопоказаний к управлению легковым транспортом.
Автор: Максим Кротов
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