Через Уфу пройдёт «Шелковый путь»

9 июля столица Башкортостана вновь примет участников международного ралли «Шелковый путь-2017», сообщает пресс-служба городской администрации.

Старт ралли, участие в котором примут 130 спортивных экипажей, около трех тысяч человек из России, Франции, Германии, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии и еще 28 стран, будет дан 7 июля в Москве.

Перед Уфой маршруты участников разойдутся и в столицу к площади имени Салавата Юлаева прибудут спортивные автомобили, где запланирована их торжественная встреча.

Утром 10 июля экипажи отправятся в сторону Челябинской области и один из скоростных участков протяженностью50 километровбудет располагаться неподалеку от населенного пункта «Первый Май» Учалинского района.

В целом, марафон пройдет на территории России, Казахстана и Китая, завершая свой путь в городе Сиань – отправной точке Великого Шелкового пути.