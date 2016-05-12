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28.06.17 | 12:07 НОВОСТИ | Архив новостей
Через Уфу пройдёт «Шелковый путь»
9 июля столица Башкортостана вновь примет участников международного ралли «Шелковый путь-2017», сообщает пресс-служба городской администрации.
Старт ралли, участие в котором примут 130 спортивных экипажей, около трех тысяч человек из России, Франции, Германии, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии и еще 28 стран, будет дан 7 июля в Москве.
Перед Уфой маршруты участников разойдутся и в столицу к площади имени Салавата Юлаева прибудут спортивные автомобили, где запланирована их торжественная встреча.
Утром 10 июля экипажи отправятся в сторону Челябинской области и один из скоростных участков протяженностью50 километровбудет располагаться неподалеку от населенного пункта «Первый Май» Учалинского района.
В целом, марафон пройдет на территории России, Казахстана и Китая, завершая свой путь в городе Сиань – отправной точке Великого Шелкового пути.
Автор: Максим Кротов
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