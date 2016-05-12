В Башкирии лесничий получил срок за взятку

В Бурзянском районе суд приговор в отношении 56-летнего бывшего лесничего Нижне-Бельского участкового лесничества по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Местному жителю полагалось бесплатно 60 кубометров хвойных деревьев на строительство жилого дома, однако при отводе делянки лесничий предоставил в полтора раза больше древесины, неоднократно требуя за свои действия взятку в 15 тысяч рублей.

Получатель древесины обратился в правоохранительные органы. Подсудимый не признал вину, Суд приговор его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.