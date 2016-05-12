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28.06.17 | 14:56 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии лесничий получил срок за взятку
В Бурзянском районе суд приговор в отношении 56-летнего бывшего лесничего Нижне-Бельского участкового лесничества по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
Местному жителю полагалось бесплатно 60 кубометров хвойных деревьев на строительство жилого дома, однако при отводе делянки лесничий предоставил в полтора раза больше древесины, неоднократно требуя за свои действия взятку в 15 тысяч рублей.
Получатель древесины обратился в правоохранительные органы. Подсудимый не признал вину, Суд приговор его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Автор: Максим Кротов
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