Панорама Башкортостана-Новости-В Башкирии алиментщица трудоустроилась, получив уголовное наказание

В Башкирии алиментщица трудоустроилась, получив уголовное наказание

Действия приставов были направлены на жительницу Дюртюлей, задолжавшей 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Женщина должна была выплачивать алименты на содержание ее несовершеннолетнего ребенка, воспитывающегося в детдоме. Долгое время мать уклонялась от уплаты, требования пристава игнорировала, официального нигде не была трудоустроена.

Поначалу должницу привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ на 20 часов. Однако это никак не повлияло на горожанку, ввиду чего ее привлекли к уголовной ответственности – шести месяцам исправительных работ.

Поняв всю серьезность ситуации, мать трудоустроилась и принесла приставу трудовой договор. По месту ее работы направлено постановление о взыскании алиментов на содержание ребенка.


Автор: Максим Кротов
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