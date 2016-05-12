В Башкирии алиментщица трудоустроилась, получив уголовное наказание

Действия приставов были направлены на жительницу Дюртюлей, задолжавшей 320 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

Женщина должна была выплачивать алименты на содержание ее несовершеннолетнего ребенка, воспитывающегося в детдоме. Долгое время мать уклонялась от уплаты, требования пристава игнорировала, официального нигде не была трудоустроена.

Поначалу должницу привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ на 20 часов. Однако это никак не повлияло на горожанку, ввиду чего ее привлекли к уголовной ответственности – шести месяцам исправительных работ.

Поняв всю серьезность ситуации, мать трудоустроилась и принесла приставу трудовой договор. По месту ее работы направлено постановление о взыскании алиментов на содержание ребенка.